Nog vier tieners en een vrouw vast voor steekpartij Dordrecht

Vijf van de zeven mensen die zaterdagavond zijn opgepakt na een steekpartij in Oud-Krispijn in Dordrecht, zitten nog vast. Het gaat om twee jongens van 14 en 15, twee meisjes van 13 en 17 en een vrouw van 41. Wie van de vijf verdachten gestoken heeft, is niet bekend.

Twee jongens van 10 en 11 werden ook opgepakt, maar zijn inmiddels vrijgelaten.

De steekpartij volgde op een vechtpartij in de Bosboom Toussaintstraat. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie is een groot onderzoek gestart in de omgeving.

Duidelijk is in ieder geval dat een vechtpartij tussen een tiental personen ontstond na een woordenwisseling. Het slachtoffer van 22 werd vervolgens gestoken. Hij is toen voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er bij een woning in dezelfde straat ruiten ingegooid. Of dit te maken heeft met het incident, onderzoekt de politie.