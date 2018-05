Inbreker uit Capelle uit de sloot gevist in Gelderland

Een 20-jarige Capellenaar kwam in de nacht van zaterdag op zondag van een koude kermis thuis, toen hij had ingebroken in een auto. Een buurtbewoner had hem in actie gezien, waardoor de politie hem binnen enkele minuten kon aanhouden.

De man had een auto opengebroken op de Kasteelselaan in Ubbergen (Gelderland). De ruit aan de bestuurderskant was ingeslagen en alle portieren stonden open. Ook was de wagen overgoten met diesel. De politie vermoedt dat de man de auto na de inbraak in brand wilde steken.

Toen de verdachte de agenten in de gaten kreeg, zette hij het op een lopen. Op zijn vlucht door bosjes belandde hij in een sloot. Daar werd hij aangehouden. De spullen die hij uit de auto had gehaald, zijn teruggegeven aan de eigenaar.

Soortgelijke situatie

Even daarvoor trof de politie een soortgelijke situatie aan op een andere plek in Ubbergen. Ook daar stonden alle portieren van een wagen open en was een ruit vernield. Verderop in de straat werden nog twee andere auto’s aangetroffen waarvan de ruit van het voorportier beschadigd was.

Of de andere beschadigde auto’s te linken zijn aan de Capellenaar, wordt onderzocht. Meer aangiftes worden niet uitgesloten. Ook wordt onderzoek gedaan naar de poging brandstichting.