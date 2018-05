Ook lichaam tweede duiker Grevelingen gevonden

Duikers van de Koninklijke Marine hebben maandagmiddag het lichaam van de tweede vermiste duiker in het Grevelingenmeer gevonden. Het lichaam werd, net als het lichaam van de eerste duiker, gevonden in een duikwrak.

De identiteit van de man is nog niet vastgesteld. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang.

De duikers gingen zaterdag bij de haven Kloosternol in Scharendijke (Schouwen-Duiveland) het water in. Daarvoor hadden ze tegen een restauranthouder bij de haven gezegd te gaan duiken naar een oud wrak, maar toen ze om 22:30 uur nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm.