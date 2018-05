'Club BLU nadert faillissement'

De Rotterdamse concertzaal Club BLU verkeert op de rand van een faillissement. Dat bleek maandag tijdens een kort geding, dat is aangespannen tegen de gemeente Rotterdam.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam sloot Club BLU in december na een reeks incidenten. Als onderdeel van een afpersing werd onder meer een handgranaat neergelegd en werd 's nachts de voordeur beschoten.

Zowel de exploitant Ibrahim Yüce als de politie Rotterdam denkt te weten wie achter de incidenten zit: de Amsterdamse rapper Jason D. alias Jay Jay. Hij zit al een tijd vast voor betrokkenheid bij een liquidatie.

Sinds de sluiting zijn er geen incidenten meer geweest. De advocaat van de gemeente wilde daar nog geen conclusies aan verbinden. "Over de afname van de dreiging kunnen nog geen mededelingen worden gedaan, omdat het politieonderzoek nog niet is afgerond. Bovendien: misschien zijn er geen nieuwe afpersingen omdát de club dicht is."

Duivels dilemma

De gemeente Rotterdam spreekt van een duivels dilemma: "We verwijten de exploitant niets, maar we kunnen de openbare orde nog niet garanderen. Wat gebeurt er, als er slachtoffers vallen? Dan weten de media de burgemeester wel te vinden."

Ibrahim Yüce reageerde daar met een emotioneel betoog op. "Er ís al een slachtoffer gevallen, dat ben ik. Dankzij jullie. Ik heb echt alles gedaan. Ons beveiligingsplan is bovengemiddeld. Wat nou, als ik morgen failliet ben en pas over een jaar is de dader gevonden? Wie geeft dan mijn club terug?"

Aanmaningen

Dat faillissement is volgens zijn advocaat, Jesse Nagtegaal, een reëel gevaar. "Er is een openstaande schuld van 180.000 euro aan vaste contractanten. Het gaat om licht, om de huur. De aanmaningen stapelen zich op."

De Rotterdamse bestuursrechter besloot eerder in kort geding dat Club BLU dicht moest blijven, vanwege de voortdurende dreiging. De rechter wierp nu wel de vraag op: hoe lang moet worden gewacht op de politie?

"Stel dat het recherche-onderzoek niets concreets oplevert, wat dan? Zitten we hier dan weer over drie maanden?" De advocaat van de gemeente had een kort antwoord. "Het onderzoek loopt nog. Het blijft onduidelijk."

Handgranaat

De rechter wilde ook van de gemeente weten waarom het aantreffen van een handgranaat bij Villa Thalia in Rotterdam niet tot sluiting had geleid. "Bij Club BLU zijn we ook niet onmiddellijk tot sluiting overgegaan. Bij Thalia weten we gewoon nog niet wat we gaan doen."

Koninklijke Horeca Nederland maakt zich al langer zorgen over de sluiting van horecagelegenheden, als de eigenaar daar geen schuld aan heeft. KHN vindt dat de overheid voor dergelijke gevallen een noodfonds moet opzetten. Club BLU zei maandag bij het kort geding dat zij een noodfonds zou toejuichen, maar dat het voor haar mogelijk te laat zou komen.