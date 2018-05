Deel dit artikel:











Herdenkingsdienst voor verongelukte vlieger bij Rotterdam The Hague Airport Het vliegtuig stortte neer in het buitengebied tussen Bergambacht en Stolwijk | Foto: MediaTV

Een van de twee inzittenden die vorige week omkwam toen een vliegtuigje neerstortte bij Stolwijk, krijgt een herdenkingsdienst op Rotterdam The Hague Airport. Dat schrijft de familie van de overledene in een rouwadvertentie in het Leidsch Dagblad.

Ed Groenen overleed volgens zijn familie 'tijdens het uitoefenen van zijn geliefde hobby en passie'. De dienst vindt plaats in de Hangar van het Worldhotel Wings. Dat is op een steenworp afstand van de start- en landingsbaan waar hij vertrok op 22 mei. Groenen wordt donderdag in besloten kring begraven. Ongeluk

Het toestel van Sand Air uit Rotterdam steeg op dinsdag 22 mei op voor een vlucht vanaf Rotterdam The Hague Airport. Ten zuiden van Gouda stortte het toestel neer De twee inzittenden, de 60-jarige Ed Groenen uit Leiden en een 70-jarige man uit Zevenhoven, kwamen daarbij om het leven. Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie nog niets zeggen. "Alle scenario's houden we voorlopig open", zei een woordvoerder van de Landelijke Eenheid eerder. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk kan volgens de politie nog weken duren.