Havenondernemers halen 1,3 miljoen euro op voor onderzoek naar alvleesklierkanker

Tijdens het Haven Charity Gala in het Kasteel van Rhoon is 1,3 miljoen euro voor Stichting Support Casper opgehaald. Onder andere een gesigneerd havenboek en een gepimpte scooter werden zondagavond beide voor 22 duizend euro geveild.

De Stichting Support Casper financiert onderzoek naar nieuwe behandelmethoden van alvleesklierkanker door het team van professor Casper van Eijck. Alvleesklierkanker is één van de meest moeilijk te behandelen vormen van kanker.

De kans om de ziekte te overleven is heel klein. Veel patiënten van Van Eijck overlijden binnen een paar maanden. Hij behandelde onder andere Apple-topman Steve Jobs.

In een verklaring schrijven de Rotterdamse havenondernemers dat ze het werk van Van Eijck steunen, omdat ze voor innovatie, duurzaamheid en 'handen uit de mouwen' gaan. Niet alleen in de haven, maar ook in het leven zelf.