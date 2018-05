Grasvelden Zuid-Holland worden later gemaaid om weidekuikens te ontzien

Bijna alle grasvelden van het Zuid-Hollands Landschap zullen pas na half juni voor het eerst worden gemaaid. Dat is vanwege de weidevogelkuikens; die zijn dan groot genoeg om op tijd weg te komen voor de maaier.

Twintig procent van de terreinen wordt wel eerder gemaaid. Maar voordat het zover is, loopt een boswachter door het grasveld om te kijken of er gebroed wordt.

"Als ik door een perceel loop waar grutto’s jongen hebben, dan gaat de oudervogel met hangende poten en luid geroep boven me vliegen", aldus boswachter Sietse Kleinjan. Als dat het geval is, wordt het maaien uitgesteld.

Insecten zoeken

De terreinen die eerder gemaaid worden zijn dichtbegroeid en worden in de zomer nogmaals gemaaid. Hiermee wil de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap de weidevogelpopulatie helpen, want door vaker te maaien, komen er meer bloemen in het gras en wordt de begroeiing opener. Hierdoor kunnen jonge weidevogels makkelijker op zoek naar insecten.

2018 wordt volgens het Zuid-Hollands Landschap een goed jaar voor de weidevogel. Door het relatief koude voorjaar is het gras laat gaan groeien, waardoor de vogels makkelijker op zoek kunnen naar insecten.