Deel dit artikel:











Meer dan driehonderd vrachtwagens te hoog voor Drechtunnel in 2017 Foto: archief

De Drechttunnel in de A16 staat op de derde plek van tunnels in Nederland met de meeste hoogtemeldingen, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De tunnel moest in 2017 343 keer dicht vanwege een te hoge vrachtwagen.

De wettelijke norm voor de maximale laadhoogte is vier meter. De hoogtemeldingen worden veelal veroorzaakt door chauffeurs die deze maximale doorrijhoogte negeren, of die nalaten een ontheffing aan te vragen waarbij een andere route wordt toegewezen. Bij een te hoge vrachtwagen treedt de hoogtedetectie in werking. Het verkeer voor de tunnel wordt dan stilgezet, zodat de vrachtwagen weggehaald kan worden. Rijdt een te hoge vrachtwagen de tunnel in, dan kan dit veel schade veroorzaken. Volgens Rijkswaterstaat kunnen vrachtwagenchauffeurs zelf veel doen om een hoogtemelding te voorkomen. Zo zijn er dynamische displays die chauffeurs kenbaar maken dat hun wagen te hoog is en zijn er borden met omleidingsroutes, zodat ze op tijd een andere route kunnen kiezen. Overige tunnels

De Coentunnel in de A10 spant de kroon wat betreft hoogtemeldingen. In 2017 waren dat er meer dan duizend. Op plek twee staat de Velsertunnel in de A22, waar vorig jaar meer dan negenhonderd meldingen kwamen van een te hoge vrachtwagen. De Coentunnel in de A10 spant de kroon wat betreft hoogtemeldingen. In 2017 waren dat er meer dan duizend. Op plek twee staat de Velsertunnel in de A22, waar vorig jaar meer dan negenhonderd meldingen kwamen van een te hoge vrachtwagen. De Botlektunnel kreeg 153 hoogtemeldingen. De Beneluxtunnel en de Noordtunnel lagen rond de vijftig meldingen het afgelopen jaar. Voor de Heinenoordtunnel kwam geen enkele hoogtemelding binnen.