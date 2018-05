Berging schip Dordtse Kil op punt van beginnen

Rijkswaterstaat bergt maandagmiddag het binnenvaartschip dat op de bodem ligt van de Dordste Kil. Er is onder meer een hijskraan aanwezig op het water tussen Dordrecht en 's Gravendeel, om het schip uit het water te kunnen halen.

Zaterdag raakte het binnenvaartschip, dat kunstmest vervoerde, in aanvaring met een tanker. Twee opvarenden belandden daarbij in het water en raakten lichtgewond.De oorzaak van de aanvaring is niet bekend.

De verwachting is dat het hijsen van het gezonken schip rond 16:00 uur gebeurt. Een auto die aan boord stond van het schip, wordt eerst opgevist.