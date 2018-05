Drie hockeyers van HCR naar Champions Trophy

Hertzberger in Oranje

HC Rotterdam-spelers Jeroen Hertzberger, Thijs van Dam en Seve van Ass zijn door bondscoach Max Caldas opgeroepen voor de Champions Trophy, die van 23 juni tot en met 1 juli in Nederland wordt afgewerkt. In Breda strijden Argentinië, Australië, België, India, Pakistan en Oranje om de Champions Trophy.

Jeroen Hertzberger keerde onlangs na een afwezigheid van ruim anderhalf jaar weer terug bij het Nederlands team. Seve van Ass is de aanvoerder van Oranje. Ook Rotterdammer Pirmin Blaak, tegenwoordig spelend in Eindhoven is uitgenodigd door Max Caldas. Berend van Eldonk, keeper bij Rotterdam, stelt zich om studieredenen voorlopig niet voor Oranje beschikbaar.

Strafcornerspecialist Mink van der Weerden ontbreekt vanwege een enkelblessure en aanvoerder Billy Bakker is niet geselecteerd omdat hij bijna vader wordt.