Rotterdamse supermarkt geeft fout met brief toe

De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) houdt hoop dat een zaak bij de Raad van State alsnog wordt behandeld. De Raad van State nam de zaak over nachtvluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport niet in behandeling, omdat de vereniging niet op een brief had gereageerd.

Dat blijkt achteraf niet de schuld van de BTV. De supermarkt die de postbus van de vereniging beheert, geeft toe een fout te hebben gemaakt met de aangetekende brief.

Als beheerder had supermarkt Plus aan het Ganzerikplein in Rotterdam een briefje in de postbus moeten leggen met de melding dat er een aangetekende brief klaar lag. Dat is echter nooit gebeurd. Daarom haalde de BTV de brief nooit op.

Omdat de BTV niet reageerde op het versturen van invullende informatie, verklaarde de Raad van State de vereniging in april niet-ontvankelijk . De vereniging was verbaasd over dat besluit.

Inmiddels heeft de BTV verzet tegen de beslissing ingesteld. De Raad van State moet binnenkort besluiten of de zaak over nachtvluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport alsnog wordt behandeld.