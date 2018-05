Bronzen plak voor hockeyers na teleurstellend seizoen

De hockeyers van HC Rotterdam wisten zondag tijdens de finales van de Euro Hockey League beslag te leggen op de bronzen medaille. Na de nederlaag van zaterdag in de halve finale tegen Bloemendaal was dat het hoogst haalbare voor de ploeg van Albert Kees Manenschijn.

Met de derde plek in Europa en het mislopen van de play-offs in de Nederlandse competitie was het een teleurstellend jaar voor de vice-kampioen van vorig jaar. De bronzen plak tijdens de EHL zorgde er volgens Sjoerd Gerretsen voor dat de Rotterdammers in ieder geval nog met een lekker gevoel de zomer in gaan. Rotterdam won zondag de strijd om het brons tegen het Belgische Herakles met 5-4.

Voor Sjoerd Gerretsen en Paul Melkert betekende de wedstrijd tegen Herakles hun laatste kunstje voor HC Rotterdam. De twee stoppen. Gerretsen speelde 13 jaar lang tophockey bij Rotterdam en werd landskampioen met de club uit Rotterdam-Schiebroek. Mede omdat hij zich richt op een maatschappelijke loopbaan zette hij er een punt achter.

Bekijk hieronder de reportage over het het afscheid van Gerretsen en het tegenvallende seizoen voor de hockeymannen.