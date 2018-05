Roosegaarde's schone-luchttoren is na wereldreis terug in Rotterdam

Na een reis rond de wereld is de Smog Free Tower van Daan Roosegaarde weer terug in Rotterdam. De vieze-luchtstofzuiger is vorige week weer opgebouwd in de tuin van Roosegaarde's droomfabriek aan de Vierhavenstraat in Rotterdam.

"Schone lucht is de nieuwe standaard", zegt innovator, kunstenaar, ontwerper en inspirator Daan Roosegaarde. De Smog Free Tower werkt weer en filtert het fijnstof uit de lucht van het westelijk havengebied.

Komende weekeinde start de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) en het creatieve laboratorium van Roosegaarde is daar een in het oog springend onderdeel van. 'De Droomfabriek' noemt Roosegaarde zijn stek liefkozend.

"Vanaf zaterdag 2 juni kan iedereen hier een kijkje komen nemen en frisse lucht inademen", zegt Roosegaarde staand voor zijn creatie. "Het is een soort schone lucht tempel. We hebben zojuist weer gitzwart poeder eruit gehaald, veelal koolstof, en dat verwerken we dan weer in sieraden", vertelt Roosegaarde. "Het werkt écht, dat heeft een onderzoek van de Universiteit Eindhoven aangetoond."

Manchetknopen

"We hebben smogvrije ringen, en daarmee doneer je eigenlijk 1000 kubieke meter schone lucht aan de stad. Het is techniek, maar ook net zo goed verbeelding", vertelt Roosegaarde. "Het gaat niet louter om geld maar om ideeën, en gewoon dóen. Burgemeester Aboutaleb heeft al smogvrije manchetknopen", verklapt Roosegaarde, "En bruidsparen vragen er al om."

"Heel veel van de problemen waar we mee te maken hebben is slecht design wat mij betreft. De stijgende zeespiegel, fijnstof vervuiling, CO2-uitstoot. Dan kunnen we iemand anders de schuld geven of wachten, maar we kunnen onszelf eruit ontwerpen en techniek en creativiteit gebruiken, dat is mijn drijfveer."

"Dit project is ook bedoeld om plekken te creëren die goed zijn voor de stad: Rotterdam als proeftuin. Ook internationaal laten zien wat er kan, schone lucht parken bijvoorbeeld. Rotterdam is een goede plek om iets te laten groeien en bloeien."

Ideeën voor de toekomst

Tijdens de IABR is het Vierhavengebied en met name het grote Haka-gebouw een bolwerk van activiteiten. "Plannen, lezingen, architecten, films, tentoonstellingen, rondleidingen, echt de moeite waard om eens te komen kijken", vertelt Roosegaarde enthousiast.

"Ook hier is iedereen welkom om kennis te maken met alle ideeën voor de toekomst want we zijn niet alleen bewoners, maar ook bemanning van de planeet Aarde", zegt Roosegaarde.

Daan Roosegaarde trok de laatste jaren veel internationale aandacht met zijn duurzame projecten waarbij hij ook met licht speelde. "We gaan eind dit jaar ook weer iets groots in Rotterdam doen, maar dat moet ik écht nog even geheim houden", lacht de bevlogen Roosegaarde tot slot.