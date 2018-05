CHIO legt bijzondere commentator vast

CHIO Rotterdam heeft een bijzondere commentator vastgelegd voor de InterChem Grand Prix Kür op Muziek. Bariton Ernst Daniël Smid zal op zaterdagavond 23 juni, samen met directeur sportief dressuur Laurens van Lieren, het live-commentaar verzorgen.

Smid verleent zijn medewerking om aandacht te vragen voor Stichting Pijn bij Kanker, waar hij ambassadeur voor is. ''Dit is geheel nieuw binnen de dressuursport'', zegt CHIO-directeur Jan de Mooij. ''Met deze co-presentatie van Laurens en dit muzikaal fenomeen verwachten we dat het nog aantrekkelijker wordt voor het publiek.''

Het CHIO Rotterdam vindt van donderdag 21 juni tot en met zondag 24 juni plaats in het Kralingse Bos. RTV zal dagelijks verslag doen op internet, radio en televisie. Op zaterdagavond zal de Kür op Muziek live op TV Rijnmond worden uitgezonden.