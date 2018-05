Pop-uprestaurant A La Plancha mag toch open

Na overleg tussen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en een gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland maandag, kan restaurant A La Plancha toch weer open deze zomer.

Het restaurant heeft 5 jaar lang een tijdelijke vergunning gekregen en wilde dit omzetten naar een permanente vergunning. De gemeente ging akkoord, maar het bestemmingsplan voor het ponton moest daarvoor gewijzigd worden. En het wijzigen van de omgevingsvergunning is volgens de provincie een lastige procedure.

De gemeente en provincie zijn nu overeengekomen dat het opnieuw verlenen van een tijdelijke vergunning (voor één jaar) de oplossing is. Zo is er een jaar de tijd om het onderzoek en de rapporten af te wachten, laat een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten.

Opgelucht

Initiatiefnemer Hans Mosselman is opgelucht en blij met het nieuws: "Ik weet het zelf net pas een halfuur", zegt hij tegen RTV Rijnmond. "Op een gegeven moment denk je dat het nooit goed gaat komen."

Mosselman is blij met de aandacht die de kwestie kreeg: "Ik voel me toch een beetje klein, want ik was al een halfjaar bezig, maar door de aandacht is het proces wel versneld."

Mosselman heeft helaas wel al inkomsten gemist, want hij had zeker al 2,5 week open moeten zijn. De vertraging kost hem geld, zei hij eerder: "Dat loopt al wel tegen de zes cijfers, ja. Als ik vandaag die vergunning krijg, betekent dat niet dat ik morgen al open kan. Ik kan dus wel zeggen dat de helft van het seizoen er al op zit."

Een openingsdatum heeft hij nog niet in gedachten. Eerst moeten de basisdingen, zoals elektriciteit en water nog geregeld worden.

Bestemmingsplan

De regel waar A la Plancha tegenaan liep, is het feit dat de bestemming van een locatie en het gebruik van de locatie overeen moeten komen. Het ponton waarop het restaurant staat, maakt deel uit van de oude spoorbrug bij het Noordereiland. Als het als restaurant wordt gebruikt, komt dit niet overeen met waar het ponton voor bedoeld is.