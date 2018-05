Deel dit artikel:











'Berging overleden wrakduikers moest heel voorzichtig' Foto: Koninklijke Marine Het duikwrak. Bron: VVV Zeeland

Marineduikers hebben de afgelopen dagen behoorlijk wat risico gelopen om de twee vermisten in het duikwrak in het Grevelingenmeer te vinden. "We wisten niet wat er daar beneden in het duikwrak aanwezig was en of er dingen veranderd waren waardoor wellicht deze twee duikers in de problemen zijn gekomen'', aldus politiewoordvoerder Dennis Janis maandag op Radio Rijnmond.

''We wilden niet dat de duikers van de marine ook in problemen zouden komen. Dus ze zijn heel voorzichtig, stapje voor stapje, beetje bij beetje het wrak gaan afzoeken en hebben uiteindelijk gisteren de ene duiker gevonden en vandaag de ander .'' Alarm geslagen

Een restauranthouder in Scharendijke sloeg zaterdagavond laat alarm nadat de twee niet waren teruggekeerd. Twee reddingsboten van de KNRM-afdeling Ouddorp, duikteams van de brandweer en marine en twee helikopters zochten naar het duo. Een restauranthouder in Scharendijke sloeg zaterdagavond laat alarm nadat de twee niet waren teruggekeerd. Twee reddingsboten van de KNRM-afdeling Ouddorp, duikteams van de brandweer en marine en twee helikopters zochten naar het duo. De identiteit van de zondag gevonden duiker is al bij de politie bekend. ''Maar op verzoek van de nabestaanden maken we daar niets over bekend.'' Onderzoek

Specialisten gaan de komende weken alles in het werk stellen om de toedracht van het fatale ongeval te achterhalen. Specialisten gaan de komende weken alles in het werk stellen om de toedracht van het fatale ongeval te achterhalen. ''We hebben de duikapparatuur in beslag genomen en die zullen we gaan onderzoeken. Op dit moment houden we alle scenario's open en houden we met alles rekening.''