Woonplus wil door buurt geliefde huurster alsnog uitzetten

De Schiedamse wooncorporatie Woonplus wil een huurster van een woning in de Mariastraat alsnog uitzetten. Reden is dat het huis vorig jaar werd gesloten door burgemeester Lamers. In het pand waren tot twee keer toe harddrugs en ook een nepwapen gevonden.

Woonplus hanteert één lijn bij een sluiting door de burgemeester. De corporatie vindt dat zo'n huurder uit het pand moet. ''Ook om een duidelijk signaal aan de buurt en anderen af te geven'', betoogde de advocaat maandag voor de rechtbank.

Maar juist de buurt was deze morgen ruim vertegenwoordigd. Vanwege de 'supporters' van de huurster moest de rechtbank op het laatste moment op zoek naar een grotere zaal.

Mevrouw K., die haar huis al meer dan twintig jaar bewoond, is in de buurt geliefd. Voor haar is thuis alles, betoogde haar huisarts Ab Korsten. Ook al omdat ze last heeft van PTSS, is de vertrouwde omgeving zo belangrijk.

Toch ging het een jaar geleden mis. Mevrouw K. moest voor een begrafenis naar Turkije. Haar zoon greep de kans om harddrugs in huis te halen.

De politie viel het huis binnen en vond er de verboden middelen. Na de vrijlating viel de zoon in herhaling en weer betrapte de politie hem.

Toen mevrouw K. terugkwam uit Turkije had burgemeester Lamers al laten weten het pand te willen sluiten. Woonplus sloot op die beslissing aan en maakte bekend om de huurovereenkomst te willen beëindigen.

Buiten bewustzijn

Tijdens dat gesprek op 10 juli 2017 ging het mis. Mevrouw K. was zeer emotioneel en raakte buiten bewustzijn.

Ze had wel een briefje van dokter Korsten bij zich. ''Iemand met PTSS kan in zo'n situatie de controle volledig kwijtraken'', legde de arts uit. ''Zij was zeker niet in staat om een besluit te nemen.''

Mevrouw K. zegt dat ze tijdens het gesprek onder druk is gezet om akkoord te gaan met beëindigen van het contract. Een dochter en een nicht, aanwezig bij het gesprek, bevestigen die lezing.

Volgens de vertegenwoordiger van Woonplus is het niet zo gegaan. Hij liet de huurster ook nog telefonisch overleggen met een advocaat. Die adviseerde om niet te tekenen. ''Toch heeft ze dat gedaan'', aldus de medewerker van de corporatie.

Brief

Kantonrechter mevrouw Smits vroeg zich af wat er met de brief van de dokter was gebeurd. ''We krijgen wel vaker mensen die hun zaak sterker proberen te maken met een brief van de dokter'', was het antwoord van de Woonplus-man, die ook geen contact met de huisarts had opgenomen.

Uiteindelijk werd de woning van mevrouw K. voor 9 maanden gesloten. In de tussentijd sliep ze bij één van haar dochters op de bank.

Op 18 april keerde ze terug in het huis en ontving de buurt haar hartelijk. Woonplus blijft ondanks die steunbetuiging bij haar besluit.

Spoeisend?

De rechter vroeg zich maandag af wat het spoedeisende was aan het kort geding als Woonplus al op 10 juli vorig jaar had aangegeven de overeenkomst te willen beëindigen.De corporatie gaf aan te hebben willen wachten op de bestuursrechter. Die deed in februari pas uitspraak over de sluiting door de burgemeester. De rechter zei dat die bestuursrechterlijke weg een civiele zaak niet in de weg had hoeven staan.

Compromis

Ook zocht de rechter nog naar een compromis. Wat als de zoon van mevrouw K. een straatverbod zou accepteren? Dan kon hij niet meer bij de woning komen. Woonplus zag niets in die oplossing.

Advocate Roethof vroeg namens mevrouw K. om de eis van Woonplus tot ontruiming teniet te doen. Ook wil ze dat de de huur van 9 maanden (tijdens de sluiting) wordt terugbetaald.

De rechter doet uitspraak op 11 juni.