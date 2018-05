Deel dit artikel:











Vrouw beboet na achterlaten hond in snikhete auto Foto: @JustBab_NL Foto: @JustBab_NL Agenten moesten erbij komen en de vrouw dwingen haar hond uit de auto te halen | Foto: @JustBab_NL

De politie heeft maandag een hond uit een auto op de Koninginneweg in Rotterdam-IJsselmonde gered. Zijn baasje krijgt daarvoor een bekeuring omdat het niet de eerste keer is dat zij haar hond in de auto achterliet.

De vrouw wilde ergens naar binnen waar honden niet toegestaan zijn. Daarom liet ze het beestje, met de ramen op een kiertje, in de auto achter. Agenten moesten erbij komen en de vrouw dwingen haar hond uit de auto te halen. Aan de agenten vertelde ze dat haar hond prima even in de auto kan blijven. Een woordvoerder van de politie benadrukt dat dit écht niet kan, zeker niet met deze temperaturen. "Ook een raampje open helpt dan niet." De hond voelde bij zijn bevrijding koel aan, en met de hond gaat het volgens de politie goed. Hoe hoog de bekeuring voor zijn baasje is, is nog niet bekend. Dat wordt nog bepaald door de dierenpolitie. Stroperig bloed

Bij een buitentemperatuur van 30 graden, zoals vandaag het geval is, is het na tien minuten in de auto al veertig graden warmer. Na een half uur is het nog eens acht graden warmer. Bij een buitentemperatuur van 30 graden, zoals vandaag het geval is, is het na tien minuten in de auto al veertig graden warmer. Na een half uur is het nog eens acht graden warmer. Wanneer de lichaamstemperatuur van een hond 42 graden bereikt, kan het bloed niet meer goed worden rondgepompt, omdat het dan stroperig wordt. Hierdoor kan een hond overlijden. Bij puppy's en oude honden wordt dit punt nog eerder bereikt. In onderstaand filmpje van Animal Today wordt uitgelegd wat er dan gebeurt.