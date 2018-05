Ze hebben een schat aan ervaring, maar nu vinden ze het mooi geweest. Jan Everse en Rob Jacobs (74) zaten zaterdag voor het laatst op de bank bij BVCB en Neptunus-Schiebroek.

Voor Jan Everse een afscheid in stijl, want hij pakte met de club uit Bergschenhoek de titel in de tweede klasse D. En dat tegen zijn 'leermeester' Jacobs.

Bekijk hierboven de reportage van de laatste wedstrijd van Jan Everse en Rob Jacobs.