Ruim 30.000 seizoenkaarten verkocht bij Feyenoord De Kuip

Feyenoord heeft maandag het aantal verkochte seizoenskaarten voor komend seizoen bekend gemaakt. Bij de bekerwinnaar gingen 32.000 abonnementen over de toonbank. De vastgestelde grens voor het aantal kaarten is bereikt en daarom is de kaartenverkoop ook gestopt.

Afgelopen anderhalve week kregen Feyenoord-supporters op de wachtlijst de tijd om hun seizoenskaart aan te vragen. In De Kuip kunnen ruim 47.000 personen. 37.000 kaarten zijn beschikbaar voor de verkoop aan fans. Daarom zijn er nog 5.000 tickets per wedstrijd over voor de losse verkoop. De overige plaatsen zijn bedoeld voor uitsupporters, aandeelhouders van Stadion Feijenoord, zakelijke partijen, leden van Sportclub Feyenoord en medewerkers van Feyenoord.