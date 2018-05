Veerpont Zuid hekelt golfslag snel varende watertaxi

Veerpont Zuid heeft last van golven die ontstaan door het vaargedrag van watertaxi's. Passagiers van het pontje tussen Charlois en Katendrecht moeten zich regelmatig goed vasthouden als er een watertaxi in rap tempo voorbij vaart.

"Een oudere vrouw met een fiets is laatst nog gevallen", vertelt schipper Richard Joosten. "Toen kwam er een watertaxi voorbij en begon het pontje flink te schommelen. Ze raakte uit balans en viel omver."

Cultuurverandering

Volgens initiatiefnemer Kamiel Verschuren is het hoog tijd voor een cultuurverandering bij Watertaxi Rotterdam. "Stoer, snel en gehaast moeten plaats maken voor aardig, oplettend en rustig."

Watertaxi Rotterdam herkent zich vooralsnog niet in de kritiek. "Bijzonder dat ze last hebben", vertelt bedrijfsleider Matthijs Bakker. "Ik heb het even nagezocht in het systeem, maar we hebben nog nooit een klacht van ze ontvangen."

Algemeenheden

Als er bewijzen zijn voor het veroorzaken van overlast wil Watertaxi Rotterdam de bestuurders aanspreken. "Wellicht heeft Veerpont Zuid ook een concreet voorbeeld van een situatie, want op algemeenheden kan ik niemand aanspreken."

Twee weken geleden was een watertaxi betrokken bij een aanvaring met een sloep. De oorzaak van die aanvaring wordt nog onderzocht.