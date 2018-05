Dikke Mannen Race: voor wielrenners met een maatje meer

De Ronde van Katendrecht van 2018, die afgelopen weekend in Rotterdam werd gehouden, kende een nieuw onderdeel. Speciaal voor de mannen die niet zo afgetraind zijn als de 'echte' wielrenners: de Dikke Mannen Race.

Er was wel één voorwaarde om hieraan mee te mogen doen: de heren moesten zwaarder zijn dan 95 kilogram. "Het werd snel een hit", vertelt Dave Andriese, Rondedirecteur Katendrecht. "De aanmeldingen stroomden na de aankondiging met tientallen binnen. We hadden snel in de gaten dat we een snaar hadden geraakt."

Het onderdeel zorgde voor veel hilariteit bij de deelnemers en de toeschouwers langs het parcours. Ook het tempo lag bij sommige wielrenners hoog.

Kijk hierboven naar de reportage over de Dikke Mannen Race.