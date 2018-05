Op Hofwijk is maandag afscheid genomen van Zena door vrienden en vriendinnen

"Mijn zoontje heeft zojuist z'n moeder een van de laatste kusjes gegeven", snikt Jean Paul. "Ik ga er alles aan doen om mijn zoon een mooi leven te geven." Jean Paul is de vriend van Zena, die vorige week overleed na een uit de hand gelopen drugsexperiment. Dinsdagavond is een stille tocht ter nagedachtenis aan de Schiedamse.

Bij de Witte Kapel op begraafplaats Hofwijk in Rotterdam hebben vrienden en vriendinnen zich maandag verzameld voor een laatste groet aan de 21-jarige overleden vrouw. Ook het zoontje van Zena is bij het afscheid. Het jongetje is bij opa en oma ondergebracht.

Teringzooi



"We willen iedereen waarschuwen voor de gevaren van drugs. Op z'n Rotterdams: blijf zoveel mogelijk van die teringzooi af", zegt Jean Paul.

De 22- jarige vriend van Zena overleefde het druggebruik ternauwernood. Ook hij werd onwel van de drugs, maar door snel handelen van Zena overleefde hij het wel. Ze bracht hem naar een ziekenhuis.

Voor Zena kwam hulp te laat; de jonge moeder overleed vorige week woensdag.

Cocaïne



Mogelijk hebben de twee tijdens hun drugsexperiment vervuilde cocaïne gebruikt. Waar het spul vandaan kwam en wat er precies is gebeurd, zal onderzoek moeten uitwijzen.

De stille tocht van dinsdag start om 20.00 uur in de Sonmansstraat in Rotterdam-Blijdorp, bij de woning van een goede vriendin van Zena.

Jean Paul heeft nog één wens: "Zena hield van kleuren, dus trek allemaal je beste pak aan."