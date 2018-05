Rotterdammers genomineerd voor belangrijke Belgische dichtprijs

De Rotterdamse dichters Ester Perquin en Hester Knibbe zijn genomineerd voor de Herman de Coninckprijs. Samen met vier andere Nederlanders maken zij kans om de prestigieuze Belgische dichtprijs te winnen.

Een vakjury bekroont de beste dichtbundel van het jaar 2017 met de prijs. Uit de 101 inzendingen zijn de bundels van de Nederlandse vrouwen als beste naar boven gekomen.

De twee genomineerden zijn deze dagen te horen op het Poetry International Festival dat van 27 mei tot en met 3 juni in de stad wordt georganiseerd.

Volgens organisator Jan Baeke van het festival is de nominatie een kroon op de spoken word cultuur in de stad. "Rotterdam vertegenwoordigt heel erg de actualiteit van wat met woorden kan", zegt Bake op Radio Rijnmond. "Je ziet dat in de wat meer klassiekere poëzie, wat uiteindelijk in een boek uitmondt, ook veel invloed is van spoken word."

Poetry International is daarom volgens hem - voor de 49e keer - op zijn plek in de stad. "Je hebt een lange traditie in Rotterdam van allerlei dichters die heel Rotterdams waren. In de jaren '60 hadden we al Vaandrager en Sleutelaar. Dat is altijd gebleven en nog steeds is het een poëziestad."