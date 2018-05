Deel dit artikel:











'Toch nieuwbouw bij hoogspanningslijn ondanks risico op kanker' Benedenveer Sleidrecht | Foto: Google streetview Papendrecht | Foto: Google streetview

In Sliedrecht en Papendrecht worden ondanks risico's toch woningen gebouwd in de buurt van hoogspanningsmasten. Het gaat in deze gemeenten om tientallen nieuwe woningen.

Ook de Rotterdamse wijk Nesselande zou mogelijk in de gevarenzone liggen, meldt RTL Nieuws na onderzoek in samenwerking met de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanwege een mogelijk verhoogd risico voor kinderen om kanker te krijgen adviseren de Gezondheidsraad en de rijksoverheid al sinds 2005 om nieuwbouw in de buurt van hoogspanningslijnen waar mogelijk te vermijden. Ook nieuw onderzoek van de Gezondheidsraad wees onlangs uit dat kinderen die in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen, mogelijk een één tot twee maal hogere kans hebben om leukemie te krijgen dan andere kinderen. Risico's

De gemeente Sliedrecht zegt dat het plan al gereduceerd is ten opzichte van de oorspronkelijk geplande vijfhonderd woningen. De gemeente Sliedrecht zegt dat het plan al gereduceerd is ten opzichte van de oorspronkelijk geplande vijfhonderd woningen. "We hebben de risico's van wonen onder hoogspanningsleidingen meegenomen in het bestemmingsplan en we hebben de ontwikkelaar meegegeven dat open communicatie over de risico's van wonen onder hoogspanningsleidingen noodzakelijk is", aldus de verklaring van Sliedrecht. In Papendrecht heeft de helft van de kopers van de circa twintig bewoners alsnog van de koop afgezien nadat bleek dat de risico's groter waren dan gedacht. Volgens de gemeente zouden de woningen eerst buiten de norm van 0,4 microTesla zitten. Inmiddels blijkt uit prognoses dat de woningen vanaf 2025 wel binnen de onveilige norm zitten.



Bent u een van de gedupeerden of woont u naast een hoogspanningsmast? Mail internet@rijnmond.nl.