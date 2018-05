Hogeschool Rotterdam: 129 tentamens ongeldig na vals brandalarm

De examencommissie van de Hogeschool Rotterdam heeft 129 tentamens ongeldig verklaard. Studenten die hun tentamen nog niet af hadden toen er vorige week een brandalarm afging, moeten de toets opnieuw maken.

Vorige week donderdag werd het gebouw aan de Rochussenstraat ontruimd toen er een vals alarm afging. Volgens de hogeschool zijn er concrete aanwijzingen dat er opzet in het spel is en dat het alarm met valse bedoelingen is ingeschakeld. De school heeft hiervan ook aangifte gedaan.

Bormans maakt zich vooral zorgen dat mensen 'door deze dwaze actie' een brandalarm in de toekomst niet meer serieus zullen nemen.

"Brandmelders zitten er met een doel, namelijk om mensenlevens te redden. Door deze dwaze actie, bestaat het risico dat onze studenten en medewerkers in de toekomst een serieus alarm wellicht niet meer als zodanig opvatten. Hierdoor worden mensenlevens op het spel gezet", schrijft hij in een verklaring.

Ondanks die vrees zegt de school altijd volgens protocol te handelen als een brandalarm afgaat. "Een veilige leer- en werkomgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Om de veiligheid van onze studenten en medewerkers te kunnen garanderen, zullen wij dan ook altijd volgens protocol acteren op een brandmelding", aldus Bormans.

De lessen werden donderdagavond verplaatst naar de locatie ernaast. Het is niet duidelijk wanneer de gedupeerde studenten de toets mogen herkansen.

Vorig jaar werd het gebouw ook ontruimd na een vals alarm. Toen moesten studenten de toetsen ook herkansen.