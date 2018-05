Hamburger Day: 'terug naar de basis'

Chef Diego Buik vindt dat iedereen recht heeft op een burger. Zeker op Internationale Hamburgerdag. Daarom bakt hij in zijn foodtruck honderden burgers op het Schouwburgplein in Rotterdam voor het goede doel.

De helft van de opbrengst gaat naar dak- en thuislozen. Zij mogen bovendien maandagavond gratis een burger komen eten.

Vorig jaar maakte Diego nog furore met zijn hamburger van ruim tweeduizend euro. Onder meer bladgoud, Wagyu, kaviaar en kreeft waren toen de ingrediënten. Nu gooit hij het over een andere boeg. "Sommige mensen kunnen een hamburger niet betalen. Ik wilde iets doen voor hen."

Buik gaat met deze burger ook terug naar de basis, dus geen avontuurlijke ingrediënten als quinoa of kikkererwten maar wel: "Goed brood, goed vlees en geen poespas. Terug naar de basis."

Voor het einde van het jaar wil hij zijn eigen hamburgerrestaurant openen in Rotterdam. De hamburger die hij nu op het Schouwburgplein heeft verkocht, is dan ook te kopen in zijn zaak.