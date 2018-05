Honkballer Dille bereikt 500 wedstrijden in hoofdklasse

Benjamin Dille is bij honkbalclub Curaçao Neptunus een grote en bekende naam. De Belg speelde recent zijn 500e wedstrijd in de hoofdklasse, waarvan het merendeel bij de Rotterdammers: een bijzondere prestatie.

Vanaf zijn zeventiende is Dille al op het hoogste niveau van het Nederlandse honkbal actief. "Of hij nu een pijntje heeft of niet, hij blijft altijd gaan", zegt Neptunus-coach Ronald Jaarsma over hem. "Hij doet alles om te winnen. Ook al is Dille moe, dan nog moet je met paard en wagen hem van het veld slepen. Hij wil er niet van af."

Hoe lang Dille nog wil doorgaan met honkballen? In elk geval heeft hij nog veel plezier in het spelletje. "Ik plak telkens een jaartje aan vast. Maar ik overweeg dat 2019 het laatste jaar is, maar dat kan zo weer veranderen", aldus Dille.

Kijk hierboven naar de reportage over Dille.