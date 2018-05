FC Dordrecht versterkt zich met aanvaller

FC Dordrecht kan komend seizoen beschikken over de diensten van Siebe Schets. De aanvaller komt transfervrij over van FC Twente en tekent een contract voor twee jaar aan de Krommedijk, met een optie voor nog een seizoen. Dat zegt Gérard de Nooijer bij CTV Voetbal.

Afgelopen winter werd Schets door de Tukkers verhuurd aan Go Ahead Eagles. Daar kwam de Zeeuw driemaal in actie. Hij scoorde tijdens die drie wedstrijden één goal. Schets speelde nooit in het eerste elftal van FC Twente.