Zeldzaam: Sierlijke witsnuitlibelle gespot bij Dordtse Biesbosch

Boswachter Thomas van der Es heeft een nieuwe diersoort voor De Biesbosch ontdekt: de Sierlijke witsnuitlibelle. Hij zag de bijzondere libelle in een plas bij de Elzen aan de rand van de Dordtse Biesbosch.

Van der Es zag het beestje zondag al, maar had toen geen apparatuur bij zich om het vast te leggen. Maandagmorgen ging hij terug naar de plas en na driekwartier door de telescoop turen zag hij de Sierlijke witsnuitlibelle (Leucorrhinia caudalis) op een gele plomp (een waterplant) zitten.

"Je hebt in Nederland libellen en juffers, het zijn er zo'n zeventig soorten. Dit was een libelle; die hebben de vleugels horizontaal en niet langs het lichaam zoals bij een juffer", vertelt de boswachter van Staatsbosbeheer.

"Het is een libelle met een grijsblauw knotsvormig achterlijf en een opvallende witte snuit. Het exemplaar dat ik vanmorgen zag is een mannetje."

Opmars

Sierlijke witsnuitlibellen zijn jaren niet in Nederland gezien. Een paar jaar geleden zijn er waarnemingen gedaan in andere gebieden van het land, maar nooit eerder in De Biesbosch.

Het dier is dus duidelijk bezig aan een opmars, want hij duikt op verschillende plekken in het land op, onder andere in Noordoost-Groningen, in Midden-Limburg en ook de Nieuwkoopse plassen in Zuid-Holland wat al een stukje dichter bij de Dordtse Biesbosch ligt.

"Het waren vaak voedselrijke plekken met veel waterplanten, dus ging ik op een plek in De Biesbosch staan die voldoet aan die eisen." Het is nog spannend, want misschien blijft het bij slechts eentje.

"Als het goed gaat met een populatie, dan gaan mannetjes naar nieuwe plekken toe. Dat zijn vaak wel een beetje de sulletjes, want de sterkste mannetjes blijven op de beste plekken waar het begonnen is. Zo'n sulletje is nu terechtgekomen in de Elzen", lacht de boswachter.

Hij hoopt dat de libelle een sullig vrouwtje ontmoet, zodat ze zich kunnen voortplanten. "Dat duurt dan zo'n twee jaar, want nadat ze eitjes zijn geworden, leven ze twee winters onder water en daarna komen ze als larve tevoorschijn en als nieuwe verse Sierlijke witsnuitlibelle."