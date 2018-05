Kritiek op getijdenpark Eiland van Brienenoord

Op een informatieavond op het Eiland van Brienenoord hebben omwonenden met gemengde gevoelens gereageerd op de plannen om een getijdenpark aan te leggen.

Het eiland in de buitenbocht van de Nieuwe Maas bij Oud-IJsselmonde ontstond in het begin van de 19e eeuw door verslibbing van een zandplaat en is 21 hectare groot. Inmiddels is het een geliefd natuurgebied en zit er al tientallen jaren een volkstuinvereniging.

Door het graven van een geul in het eiland ontstaat er een natuurgebied dat onderloopt bij vloed en droog staat bij eb. Ook komt er een tweede brug naar het eiland en wordt het terrein verder ontwikkeld als recreatiegebied.

De vele volkstuinders op het eiland en de bewoners van de wijken Veranda en Oud-IJsselmonde zijn bang dat door de ontwikkeling het bezoekersaantal fors toeneemt en daarmee de rust op het eiland verstoord wordt.

Ook zijn er zorgen over de wandelroute. Nu kan er nog een rondje over het hele eiland worden gelopen. Met de komst van de geul is dat niet meer mogelijk.

Ook is een bewoner boos dat er helemaal niet wordt gecommuniceerd over het idee om het eiland bij het plan Feyenoord City te voegen. In dit plan zou het nieuwe stadion in een groot recreatiegebied komen waar het eiland onderdeel van is.

Na de zomer moet de aanleg beginnen. Dat gaat volgens de plannenmakers ongeveer twee jaar duren.