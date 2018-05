Deel dit artikel:











Gewonden bij brand in studentencomplex Foto: MediaTV

Bij een brand in een appartementencomplex voor studenten aan de Admiraliteitskade in Rotterdam zijn maandagavond drie mensen gewond geraakt. De brand woedde in een woning op de derde etage van het twaalf etages tellende gebouw.

Twee mensen kregen ademhalingsproblemen door de hevige rookontwikkeling. Het derde slachtoffer liep brandwonden op. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 22:30 uur uit door nog onbekende oorzaak en was vrij snel onder controle. Een deel van de bewoners van het complex moest tijdelijk naar buiten. De brandweer heeft het gebouw geventileerd en daarna vrijgegeven. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk.