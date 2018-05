Barendrechtse coalitiepartijen willen positievere bestuursstijl

Deel dit artikel:











De nieuwe coalitie in Barendrecht heeft maandagavond het coalitieakkoord gepresenteerd, ‘Eenheid in verscheidenheid’. De samenwerking tussen de zes partijen (CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66) ligt onder vuur, omdat de grote winnaar van de verkiezingen, Echt voor Barendrecht (EVB), buitenspel is gezet.

Volgens de zes partijen zijn de onderlinge verschillen niet zo groot en is er veel ruimte en respect voor elkaars standpunten. Ook formateur Piet Boekhoud zag 'chemie' tussen de zes fracties. Ze denken samen een ‘positieve bestuursstijl’ te hebben. En dat werd gemist bij de EVB. “Zij hebben een directere stijl, wat meer op conflict”, aldus Leendert Mijnders van SGP-CU. 'Waarom nog stemmen?'

kwam met 45 procent van de stemmen uit op veertien zetels. De overige zes partijen komen samen op vijftien. EVB sprak daarom eerder van een 'monsterverbond'. Veel Barendrechters begrijpen de keuze voor deze coalitie ook niet. "Waarom zou je nog gaan stemmen, er wordt toch niet geluisterd?" Kandidaat-wethouder namens de PvdA Reshma Roopram begrijpt het onbegrip voor deze situatie. "Maar het is aan de partijen om een coalitie te vormen. Bestuursstijl en samenwerking is dan heel belangrijk. En we hebben de afgelopen tijd kunnen constateren dat samenwerken met vooral de kopstukken van EVB heel erg lastig is." Weinig concreet

bevat nog weinig concrete inhoudelijke afspraken. Die ruimte willen de fracties overlaten aan het nieuwe college van B&W in overleg met inwoners, bedrijven en instellingen. Het nieuwe gemeentebestuur gaat zes wethouders tellen. Naast Roopram zijn ook Peter Luijendijk (CDA), Arnoud Proos (SGP-CU), Cees Schaap (VVD), Tanja de Jonge (GroenLinks) en Nico Bults (D66) wethouderskandidaat. De beoogde wethouders worden voorgedragen tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad op 14 juni.