RijnmondExamenkoorts (13): Laatste dag is aangebroken

Het is de allerlaatste dag van de eindexamens voor middelbare scholieren. Dinsdag staan voor havisten en vwo'ers alleen nog de talen Fries, Russisch, Spaans, Turks en Arabisch op het programma. Vakken die maar weinig scholieren in hun pakket hebben zitten.

Daniek Overgauw van het Erasmiaans Gymnasium is een van de vwo'ers die dinsdagmiddag nog aan de bak moet. Na het examen Spaans mag ze genieten van een welverdiende vakantie.

"Ik ben er wel klaar voor", vertelt ze dinsdagochtend op Radio Rijnmond. "Het zijn teksten, daar heb ik wel mee geoefend. Je kan er verder weinig voor doen: gewoon lezen en begrijpen."

Cum laude



Naast vwo'er Jelle , die we al vaker spraken, wil ook Daniek cum laude slagen. Ze hoopt dat dat gaat lukken. "Het hing een beetje af van natuurkunde. Ik heb uitgerekend wat ik mocht halen en dat was een 5,4."

Het is nog even spannend of ze dat gaat halen, want het examen vond ze erg moeilijk. Met nakijken bleek dat die 5,4 er wel in moet zitten. De definitieve uitslag volgt pas op 13 juni.

Vakantie



En nu? "Naar Barcelona om dit te vieren. We gaan zondag weg." Daar komt dat Spaans wel van pas.

Daniek werd dinsdagochtend op de radio nog aan een Spaanse test onderworpen door presentator Reint-Jan en sidekick Laurence. De uitslag: "Alles goed, dit is een tien!", aldus Laurence.