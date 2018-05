Deel dit artikel:











Vrouw neergestoken in Spijkenisse

In de wijk Waterland in Spijkenisse is dinsdagochtend een vrouw neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe is, is niet duidelijk.

De vrouw werd gestoken op het Krekelveen. Vermoedelijk vond de steekpartij plaats in de relationele sfeer. De politie heeft nog niemand opgepakt en doet onderzoek naar de verdachte.