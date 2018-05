Dordtse oppositie vraagt steun voor voedselbank

De gemeente Dordrecht moet de in financiële problemen geraakte voedselbank helpen. Dat stellen de raadsfracties van D66, GroenLinks, PvdA en SP. Burgemeester en wethouders hebben altijd gezegd wel hulp te willen bieden, maar géén subsidie te willen geven.

Volgens de vier oppositiepartijen is de voedselbank een noodzakelijke voorziening voor 350 gezinnen, die wekelijks een voedselpakket krijgen dankzij de inzet van 162 vrijwilligers en een aantal sponsors. Maar van die sponsors zijn er een paar afgehaakt.

De Stichting Vrienden van De Hoop stopt met het sponsoren van de helft van de huur voor een opslagloods. Ook het bedrijf dat de benzine voor de voedselbank betaalde, stopt met financieren. Daarnaast is de Dordtse organisatie meer geld kwijt aan het regionaal distributiecentrum van de voedselbanken.

De vier partijen noemen de voedselbank van levensbelang voor gezinnen die in armoede leven en willen in de gemeenteraad opnieuw een nieuw debat voeren. "Want in de meeste gemeentes worden voedselbanken gesubsidieerd door de gemeente."