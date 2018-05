Dromen komen uit op de Spoorwensdag

Treinfanaten kunnen dinsdag een kijkje achter de schermen nemen bij ProRail. Liefhebbers konden zich aanmelden voor de speciale Spoorwensdagen, om hun wens op het gebied van treinen in vervulling te laten gaan.

Een van de gelukkigen is de 14-jarige Michael. Zijn moeder diende een wens in. "Michael is helemaal gek van treinen. Hij heeft een spoorbaan en verzamelt alles. Dit is een unieke kans en we hebben geluk: vandaag zijn we uitgenodigd", vertelt de trotse moeder.

Moeder en zoon mogen dinsdag met treinen spelen, plaatsnemen in een simulator en een bezoek brengen aan de controlekamer van ProRail, waar mensen bezig zijn met het treinverkeer.

Michael kijkt zijn ogen uit in de simulator van ProRail. "Deze 9122 mag zo wegrijden", zegt hij als een echte verkeersleider. En hij heeft er gevoel voor: "Michael doet het erg goed", zegt Edwin Krikke, die Michael dinsdag de kneepjes van het vak leert.

"Dat is toch gaaf om te doen, voor mensen die dat zo graag willen zien", vertelt Willem van Disseldorp van ProRail. "We behandelen ze als VIP vandaag."