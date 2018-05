Rijkswaterstaat op zoek naar luiken van gezonken schip Dordtsche Kil

Op de bodem van de Dordtsche Kil wordt dinsdag gezocht naar tientallen luiken. Die lagen op het binnenvaartschip dat afgelopen weekend na een aanvaring gedeeltelijk was gezonken in het water tussen Dordrecht en 's Gravendeel.

Zaterdag zonk het schip met kunstmest, na een aanvaring met een lege tanker. Twee opvarenden van het schip raakten gewond toen ze in het water terecht kwamen. Ze zijn door de brandweer gered en naar het ziekenhuis gebracht. De opvarenden van de tanker bleven ongedeerd.

De 340 ton kunstmest die het binnenvaartschip vervoerde, is op de rivierbodem beland. Dit wordt later deze week geborgen, omdat het geklonterd in de vaargeul ligt.

De luiken waar naar gezocht wordt, dekten de kunstmest aan boord af. Rijkswaterstaat begint dinsdag met het afspeuren van de bodem naar deze luiken. Op de Dordtsche Kil is een sterke stroming: de auto die aan boord van het schip stond, werd ondanks zijn gewicht 150 meter verderop teruggevonden. De luiken kunnen dus ook al meters verderop liggen.