Politie pakt vermoedelijke schutter Strevelsweg op

De vermoedelijke schutter van de schietpartij op de Strevelsweg in Rotterdam is maandag aangehouden. Dat meldt de politie dinsdagochtend.

Bij de schietpartij vorige week donderdagmiddag raakte een 35-jarige man gewond . Dezelfde dag werden vier verdachten gearresteerd, waarvan er drie weer zijn vrijgelaten. De vermoedelijke schutter wist toen te ontkomen.

De op maandag aangehouden verdachte is een 25-jarige Rotterdammer. Hij was met een 28-jarige plaatsgenoot in een auto op weg naar Limburg.

Onderweg werd hij onderschept door een Rotterdams arrestatieteam. Ook de bijrijder is gearresteerd. Naar zijn rol wordt onderzoek gedaan.