ByebyeFacebook voor elf basisscholen in Vlaardingen en Schiedam

Elf basisscholen in Vlaardingen en Schiedam gaan hun Facebookpagina's verwijderen. De scholen zijn bang dat foto's van leerlingen buiten Facebook terechtkomen.

Annet Dries is directeur van SIKO, de overkoepelende organisatie van de elf basisscholen. Volgens haar kan ze, mede met het oog op de nieuwe privacywetgeving, niet garanderen dat Facebook de privacy van leerlingen bewaakt.

Het gaat om de basisscholen 't Palet, Sint Bernardus, De Vlinder, De Regenboog, Kaleidoscoop, De Hoeksteen, Sint Jozefschool, IKC Blink, De Wieken en Sint Willibrordus.

"Je ziet dat ze met gegevens aan de haal gaan en wij hebben kinderen die op scholen zitten te beschermen", legt Annet Dries uit. Facebook was volgens de directeur niet zozeer een officieel communicatiemiddel, maar juist een middel om leuke dingen te laten zien, zoals schoolreisjes, leuke lessen en sportdagen.

Op een middelbare school is een foto van een leerling eerder al eens van Facebook op een pornosite terecht gekomen. "Dat is het laatste wat we willen", zegt de directeur.

Nieuwsbrief

De school heeft ook een nieuwsbrief. "Dat is eigenlijk de manier waarop wij communiceren met ouders. Daarnaast hebben we bij alle scholen een app waar ouders mee kunnen communiceren. Dat is afgesloten en dat doen uitgeverijen die ons veel beter de privacy van deze leerlingen kunnen garanderen", legt Annet Dries uit.

De directeur heeft persoonlijk nog geen reacties van ouders gekregen: "Ik denk dat heel veel ouders het snappen. Ik denk dat een groot deel van de ouders er blij mee is, maar ongetwijfeld zijn er ook ouders die het jammer vinden, want het was inderdaad wel een middel dat leuk was om wat foto's terug te vinden van de sportdag."