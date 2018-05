Waterpolosters winnen ook tweede duel WL

De Nederlandse waterpolosters zijn prima gestart in de superfinale van de World League. De formatie van de Rotterdamse bondscoach Arno Havenga won ook de tweede wedstrijd. Spanje werd dit keer verslagen met 7-6.

De waterpolosters maakten het nog wel spannend in het laatste kwart. De dames kwamen 5-6 achter, maar wisten de overwinning toch nog over de streep te trekken door twee keer te scoren. Maandag won Oranje ook al van Australië met 7-5 en staat zo eerste in de poule. Woensdag neemt Nederland het op tegen gastland China, de laatste tegenstander in de groep.