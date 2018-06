Win kaarten voor de Italië-dag tijdens het Europa Cup-toernooi bij Neptunus

Tijdens het Europa Cup-toernooi dat volgende week wordt georganiseerd in het stadion van honkbalclub Curaçao Neptunus is de vrijdag 'Italië-dag'. RTV Rijnmond geeft nu 5x2 dagkaarten weg, waarmee je twee fantastische wedstrijden kunt zien.

Op vrijdag 8 juni wordt in het Familie-stadion om 15:00 Amsterdam-Rimini (Ita) gespeeld. Daarna begint om 19:30 uur Neptunus-Bologna (Ita). Zoals bekend zijn Nederland en Italië de toonaangevende honkballanden in Europa, dus deze duels zijn van spanning verzekerd. Wil je gratis naar de wedstrijden, stuur dan nu een mail naar sport@rijnmond.nl. Alleen de winnaars krijgen bericht van ons.

De European Champions Cup 2018 wordt gespeeld van woensdag 6 juni tot en met zondag 10 juni. De meeste duels staan geprogrammeerd in het Familie-stadion aan de Rotterdamse Abraham van Stolkweg. Een aantal duels vindt plaats op het veld van Euro Stars in Capelle aan den IJssel. Meer informatie over het toernooi vind je hier .