Win kaarten voor het Europa Cup-toernooi bij Neptunus

Honkbalclub Curaçao Neptunus hoopt volgende week in eigen huis opnieuw de Europa Cup te veroveren. Van woensdag 6 juni tot en met zondag 10 juni strijden acht ploegen in het Rotterdamse Familiestadion en op het veld van het Capelse Euro Stars om de European Champions Cup 2018.

De komende week geven we dagkaarten weg voor alle speeldagen van het evenement. We beginnen met 5x2 kaarten voor de openingsdag: op woensdag 6 juni is het om 15:00 uur Amsterdam-Heidenheim en om 19:30 uur Neptunus-San Marino.

Wil je op woensdag 6 juni gratis naar de openingswedstrijden van de European Champions Cup 2018, stuur dan nu een mail naar sport@rijnmond.nl. Alleen de winnaars krijgen bericht van ons. Meer informatie over het toernooi vind je hier.