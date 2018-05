Benefietconcert in Dordrecht voor zieke Ella

De zestienjarige Ella van der Velden uit Dordrecht heeft een zeldzame ziekte. Op de hele wereld hebben maar driehonderd mensen Lymphangiomatosis. Die ziekte tast het lymfestelsel aan. Omdat er geld nodig is voor onderzoek, wordt donderdag een benefietconcert georganiseerd in het Dolhuis in Dordrecht.

Ella is ziek, maar je ziet en merkt het niet aan haar. Ze lacht en ook aan de buitenkant zie je niet dat ze ziek is. "Maar ik ben het wel. Ik heb vaak pijn en ben heel snel moe", legt de Dordtse tiener uit.

"Ik kan heel veel dingen niet die andere kinderen wél kunnen." Ella zit op een speciale school in Rotterdam, omdat ze vaak niet aanwezig kan zijn bij de lessen. "Ik ben vaak te moe door de pijn."

Over de ziekte is weinig bekend. Ook een goed medicijn om Lymphangiomatosis te remmen of zelfs te genezen, is er niet. Daarom is er geld nodig voor onderzoek.

Dat geld hoopt de familie binnen te halen met het benefietconcert in het Dolhuis. Een van Ella's favoriete bands, Traudes, treedt op. "We proberen het opgehaalde geld zoveel mogelijk in te zetten voor onderzoek, zodat we op zoek kunnen naar genezing. Dat is uiteindelijk het doel", vertelt de moeder van Ella.

Het benefietconcert Live for Ella begint donderdagavond om 20:00 uur. Kaartjes kosten tussen de 12,50 en 15 euro aan de deur.