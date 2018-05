Deel dit artikel:











Invictus Games in 2020 naar Rotterdam Invictus Games in Sidney - Foto: ANP

De Invictus Games komen naar Rotterdam. Het internationale sportevenement is bedoeld voor militairen die tijdens hun diensttijd gewond zijn geraakt en wordt in 2020 in Nederland gehouden.

De precieze datum moet nog worden bepaald, de Invictus Games vinden plaats in Den Haag en in Rotterdam. Het evenement is een initiatief van de Britse prins Harry. Die zal Rotterdam en Den Haag in 2020 aandoen. De Invictus Games zijn vergelijkbaar met de Olympische Spelen, met onderdelen als hardlopen, kogelstoten, discuswerpen, tennis, fietsen en verschillende balsporten. Dit jaar zijn de Invictus Games in Sidney.