Automobilist rijdt 145 kilometer per uur te hard op de A15 Foto: ANP

De politie heeft een aantal racemonsters in de nacht van zondag op maandag van de weg geplukt. Tijdens een controle op de snelweg A15 werden snelheden van meer dan 200 kilometer per uur gemeten, terwijl daar 100 is toegestaan.

Een bestuurder reed ter hoogte van Pernis maar liefst 245 kilometer per uur. Hij heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Ook van een automobilist die 219 reed en van een bestuurder die met 189 over de snelweg scheurde, zijn de rijbewijzen afgepakt. De rijbewijzen worden naar de officier van justitie gestuurd. Die beslist binnen tien dagen of het rijbewijs wordt ingehouden, of dat de bestuurders hun rijbewijzen terugkrijgen.