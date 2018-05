Een kind van 1,5 jaar oud heeft dinsdagochtend een tijdje vastgezeten in een hete auto op het Merlijnpad in Rotterdam-IJsselmonde.

De autodeur was dichtgevallen, terwijl de sleutel nog in het contactslot zat. De moeder van het kind stond buiten en schakelde de politie in.

De politie heeft het raam ingetikt en het kindje uit de auto gehaald. Het kleintje en de moeder zijn nagekeken door ambulancepersoneel en maken het goed.