Man zet Turks consulaat op stelten

Bij een opstootje in het Turks consulaat in Rotterdam zijn dinsdag rond het middaguur twee mensen onwel geworden. Ook is er iemand aangehouden.

Volgens het consulaat aan de Westblaak zette een ontevreden bezoeker de boel om onduidelijke reden op stelten. Hij is door de beveiligers uit het gebouw gezet. Bij het verwijderen van de persoon zouden de beveiligers pepperspray hebben gebruikt. Het consulaat kan dit niet bevestigen. Door de pepperspray raakten twee mensen onwel. Zij werden ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bevestigd. De politie kan alleen zeggen dat de man voor verhoor is meegenomen.