Coalitie met Leefbaar Rotterdam én VVD van de baan Informateurs Duisenberg en Rosenmoller

Een toekomstige coalitie met Leefbaar Rotterdam en VVD is voorlopig van de baan. D66, GroenLinks en PvdA, de zogenoemde ‘progressieve drie’ partijen in Rotterdam, willen niet meewerken aan een coalitie met allebei de rechtse partijen. Dat zeggen bronnen rond het stadhuis. D66 wil niet zonder één van de linkse partijen in een college.

De afgelopen dagen koersten informateurs Duisenberg en Rosenmöller af op gesprekken tussen Leefbaar Rotterdam, VVD, GroenLinks en D66, maar die gaan er niet komen. Volgens GroenLinks en PvdA doet deze combinatie geen recht aan de plannen die de informateurs hebben opgesteld . “De opdracht was om op basis van het raamwerk naar een voorkeurscoalitie te zoeken. Twee partijen hebben het raamwerk niet volledig omarmd, maar hebben voorbehouden . Dat zijn Leefbaar en Denk”, zegt een bron. Kaarten op tafel

Denk heeft de kaarten op tafel gelegd en is daarom buitenspel komen te staan. Leefbaar zegt te willen praten over de plannen, maar wil wel aanpassingen op het thema integratie. Maar die aanpassingen geeft de partij nog niet prijs, zegt een bron. “Leefbaar legt de kaarten niet op tafel. Denk heeft de kaarten op tafel gelegd en is daarom buitenspel komen te staan. Leefbaar zegt te willen praten over de plannen, maar wil wel aanpassingen op het thema integratie. Maar die aanpassingen geeft de partij nog niet prijs, zegt een bron. “Leefbaar legt de kaarten niet op tafel. Daarom zou je allereerst moeten kijken naar de partijen die zonder voorbehouden met dit raamwerk aan de slag willen. Dat is een combinatie zonder Leefbaar en Denk.” Daarnaast wijzen de bronnen erop dat er een progressieve meerderheid van 25 zetels is. "Daaraan doet een college met twee rechtse partijen geen recht." D66 wel twee keer rechts

D66 staat wel open voor een coalitie met Leefbaar en VVD, maar eist dat tenminste één linkse partij daaraan meedoet. Nu GroenLinks en PvdA dat niet meer willen, houdt deze optie ook voor D66 op. De VVD ziet een coalitie met Leefbaar, GroenLinks en D66 nog steeds ‘als het meest logisch.‘ D66 staat wel open voor een coalitie met Leefbaar en VVD, maar eist dat tenminste één linkse partij daaraan meedoet. Nu GroenLinks en PvdA dat niet meer willen, houdt deze optie ook voor D66 op. De VVD ziet een coalitie met Leefbaar, GroenLinks en D66 nog steeds ‘als het meest logisch.‘ De partijen benadrukken met de VVD in zee te willen, maar dan in een ‘middencoalitie’ met CDA, ChristenUnie-SGP en/of Nida. Als de VVD dat niet wil, willen de partijen kijken of het met Leefbaar en zonder de VVD lukt. En daarmee is de patstelling compleet. GroenLinks en PvdA willen niet met Leefbaar. De VVD wil voorlopig niet zonder Leefbaar. Donderdag presenteren de informateurs naar verwachting de definitieve plannen, maar het lijkt nu erg onwaarschijnlijk dat ze ook met een voorkeurscoalitie kunnen komen.