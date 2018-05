Rotterdamse politie betuigt medeleven na schietpartij Luik

Rotterdamse politiemensen betuigen steun aan hun collega's in het Belgische Luik. Daar schoot iemand twee vrouwelijke agenten en een automobilist dood.

"Weer een verschrikkelijke gebeurtenis. Twee collega’s van @PolicedeLiege en een omstander doodgeschoten en anderen gewond", twitteren rechercheurs. "In gedachten bij de nabestaanden en slachtoffers. Wensen alle betrokkenen sterkte! #ThinBlueLine #Luik #Liege."

De schutter in Luik werd gedood door een politiekogel nadat hij in een nabijgelegen school een vrouw had gegijzeld. Hij rende al schietend het gebouw uit.

De Belgische politie onderzoekt of het om een aanslag gaat. Mogelijk was de man geradicaliseerd in de gevangenis. De 36-jarige Benjamin H. uit Rochefort zat vast voor relatief kleine vergrijpen en mocht maandag weg voor een kort verlof.

Mogelijk is de man ook verantwoordelijk voor een moord in de nacht van maandag op dinsdag. Dat wordt nog onderzocht.